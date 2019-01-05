Финляндия сыграет с США в финале МЧМ-2019, Швейцария поборется с Россией за 3-е место

Сборная Финляндии переиграла Швейцарию в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира (6:1).

В финале финны сыграют с США, а швейцарцы встретятся с Россией в матче за 3-е место.

Молодежный чемпионат мира

1/2 финала

Финляндия – Швейцария – 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)

Голы: Юленен – 2 (Виртанен), 0:40 – 1:0. Талвитие – 3 (Купари, Вааканайнен), 2:55 – 2:0. Талвитие – 4 (Купари, Хепониеми), 5:53 – 3:0. Йокихарью – 2 (бол., Хепониеми, Пуустинен), 7:43 – 4:0. Курашев – 6 (бол., Леунбергер, Мюллер), 16:40 – 4:1. Хепониеми – 3 (Толванен, Лунделл), 27:56 – 5:1. Купари – 1 (бол., Какко, Хепониеми), 34:57 – 6:1.

Вратари: Луукконен – Холленштайн (А. Шмид, 7:43).

Штраф: 6 – 12.

Броски: 33 (16+13+4) – 17 (4+8+5).

Судьи: Брюггеман, Сидоренко.

5 января. Ванкувер. Rogers Arena.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //

Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //

Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею