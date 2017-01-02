Финляндия обыграла Латвию в первом матче за право выступления на чемпионате мира

Сборная Финляндии обыграла команду Латвии со счетом 2:1 в первом матче за право выступления в элитном дивизионе турнира. В составе победителей шайбами отметились Вили Саариярви и Кристиан Весалайнен, в латвийской команде единственный гол на свой счет записал Максим Пономаренко.

Вторая игра между сборными состоится 5 января. Матчи за право выступления на чемпионате мира проходят до двух побед. Отметим, что финны являются действующими чемпионами мира.

Молодежный чемпионат мира

Квалификационный турнир

"Финляндия U-20" - "Латвия U-20" - 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Саариярви - 1 (бол., Рясянен), 7:43 - 1:0. Пономаренко - 1 (Крастенберг, Тралмакс), 24:37 - 1:1. Весалайнен - 1 (Хейсканен, Толванен), 49:00 - 2:1.

Вратари: Вехвиляйнен - Митенс (58:47 - 58:55, 59:22 - 59:28).

Штраф: 10 - 12.

Броски: 45 (21+16+8) - 24 (11+8+5).

2 января. Монреаль. Centre Bell.