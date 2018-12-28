Финляндия обыграла Казахстан на молодежном чемпионате мира

В матче молодежного чемпионата мира, который проходит в Канаде, сборная Финляндии обыграла Казахстан со счетом 5:0. Это уже вторая игра финнов на турнире, ранее они проиграли Швеции (1:2).

Молодежный чемпионат мира

Группа B

Финляндия – Казахстан – 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Голы: Латвала – 1 (Виртанен, Юленен), 12:52 – 1:0. Талвитие – 2, 15:08 – 2:0. Вайнионпяа – 1 (Пуустинен), 32:49 – 3:0. Какко – 1 (Лунделл, Юленен), 47:17 – 4:0. Хепониеми – 1 (Купари, Йокихарью), 49:13 – 5:0.

Вратари: Линдберг – Еремеев.

Штраф: 2 – 10.

Броски: 56 (17+17+22) – 18 (6+6+6).

Судьи: Ансонс, Шеквист.

28 декабря. Виктория. Save-On-Foods Memorial Centre.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею

​Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею