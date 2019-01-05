04:32 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Финал МЧМ впервые за 18 лет пройдет без Канады, России или Швеции

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Молодежная сборная России проиграла США в 1/2 финала чемпионата мира (1:2). В финале турнира американцы сыграют с победителем встречи Финляндия – Швейцария.

Таким образом, впервые с 2001 года в финале МЧМ не сыграют сборные Канады, России или Швеции. Тогда за золото поборолись команды Финляндии и Чехии.

Напомним, на МЧМ-2019 сборные Швеции и Канады проиграли в 1/4 финала.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею //
Сетка плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею

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