21:31 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Филипп Майерс: "Матч Канада - США будет принципиальным"

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Защитник молодежной сборной Канады Филипп Майерс уверен, что матч молодежного чемпионата мира с США пройдет в напряженной борьбе. Команды лидируют в группе В, имея в своем активе по девять очков после трех проведенных встреч.

- Мы отлично чувствуем себя после победы над Латвией, но нельзя задирать нос, - приводит TSN слова Майерса. - Впереди день отдыха, который нужно использовать, чтобы выйти на лед с новыми силами. Думаю, что игра с США будет напряженной и эмоциональной. Все знают о принципиальности данного противостояния.

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Материалы REN-TV

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