Филипп Курашев: "Сборной России просто повезло в концовке"

Нападающий сборной Швейцарии Филипп Курашев после поражения от России на молодежном чемпионате мира (2:5) отметил, что его команда хорошо играла. Также он рад, что швейцарцы борются на равных с фаворитами.

– Мы хорошо играли, – заявил Курашев. – Просто им повезло в конце.

– Сказывается, что у вас самая молодая команда турнира?

– Это здорово. Постепенно мы уже понимаем, что можем победить любого. Сейчас надо научиться выигрывать.

– Обиднее было вам сегодня или вчера белорусам?

– Всем одинаково. Никто не любит проигрывать.

– Как ваши партеры встретили поражение?

– Сейчас все настроены, но мы знаем, если так будем играть с остальными соперниками, будем побеждать.

– Приятно осознавать, что боретесь на равных с фаворитами?

– Конечно. Нам надо просто это осознать. Просто биться, и все будет нормально. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча Россия - Швейцария