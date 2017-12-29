Филипп Курашев: "Сборной России просто повезло в концовке"

Нападающий сборной Швейцарии Филипп Курашев после поражения от России на молодежном чемпионате мира (2:5) отметил, что его команда хорошо играла. Также он рад, что швейцарцы борются на равных с фаворитами.
– Мы хорошо играли, – заявил Курашев. – Просто им повезло в конце.
– Сказывается, что у вас самая молодая команда турнира?
– Это здорово. Постепенно мы уже понимаем, что можем победить любого. Сейчас надо научиться выигрывать.
– Обиднее было вам сегодня или вчера белорусам?
– Всем одинаково. Никто не любит проигрывать.
– Как ваши партеры встретили поражение?
– Сейчас все настроены, но мы знаем, если так будем играть с остальными соперниками, будем побеждать.
– Приятно осознавать, что боретесь на равных с фаворитами?
– Конечно. Нам надо просто это осознать. Просто биться, и все будет нормально. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
bishop812
andrew82 Полностью согласен .что значит не повезло, весь матч практически был у них в зоне,конечно молодая команд ит.д.,но посмотрим ,что в следующем году , а там скорее их все равно это не спасет,уровень игроков все равно не позволит!
08:19
andrew82
На равных???!! Минут 5-7 за весь матч они как-то играли на равных, в ПП даже в зону войти не могли. 13 бросков против 40. Матч хоть смотрели?
07:41
Спринт
Хан Якут. Он (Курашов) не перебежчик, он играет за родную стану, где родился и вырос. У швейцарцев средний возраст почти на год моложе всех остальных сборных, а они на равных играют со всеми. Молодцы.
05:16