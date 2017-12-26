14:26 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Федерация хоккея России показала ролик о фотосессии молодежки


Федерация хоккея России опубликовала в Твиттере ролик об официальной командной фотосессии молодежной сборной, состоявшейся перед стартом команды на молодежном чемпионате мира в Баффало.

Свой первый матч команда Валерия Брагина проведет во вторник, 26 декабря против Чехии.

Баффало-2018: канадцы не верят в Россию, как и семь лет назад. Но мы побьемся!

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