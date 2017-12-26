Федерация хоккея России показала ролик о фотосессии молодежки

Федерация хоккея России опубликовала в Твиттере ролик об официальной командной фотосессии молодежной сборной, состоявшейся перед стартом команды на молодежном чемпионате мира в Баффало.

Молодежная сборная России перед старом чемпионата мира провела командную фотосессию, смотрим видео, сейчас вылетят птички 🐦 pic.twitter.com/BHdZs1kkEi – Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2017 г.

Свой первый матч команда Валерия Брагина проведет во вторник, 26 декабря против Чехии.

Баффало-2018: канадцы не верят в Россию, как и семь лет назад. Но мы побьемся!