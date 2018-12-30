10:25 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Фаворит драфта НХЛ Хьюз не сыграл в двух матчах МЧМ подряд из-за травмы

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Сборная Швеции обыграла сборную США (5:4 ОТ) в матче молодежного чемпионата мира. Форвард американцев Джек Хьюз пропустил второй матч подряд.

 

- Он (Хьюз) должен вернуться в ближайшее время, сказал главный тренер команды Майк Хастингс. Его слова приводит в своем Твиттере журналист ESPN Крис Питерс. - Но сегодня у него был очень хороший день. У нас есть еще один день отдыха, мы посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра, и примем решение, исходя из этого.

17-летний форвард, по прогнозам экспертов, является фаворитом драфта НХЛ 2019 года.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019

Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/world-u20/

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