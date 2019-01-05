"Этот русский сошел с ума". Американские болельщики атакуют капитана сборной России

Капитан молодежной сборной России Клим Костин подвергся резкой критике болельщиков за поведение в полуфинале молодежного ЧМ от США (1:2). После вручения индивидуальных наград 19-летний форвард от злости выбросил свой шлем, а подаренные часы отдал кому-то на скамейке. Кроме того, он выругался в адрес трибун, освиставших его.

Yellowledpeter: "Я не специалист, но думаю, что российский капитан сошел с ума".

Hackey17: "Капитан российской сборной ведет себя так неспортивно! Ты представляешь свою страну, свою команду и вот так себя ведешь!".

Dzzoom2_dan: "Я ни разу не видел, чтобы капитан вел себя так на турнире. Черт, Комтуа проиграл на домашнем льду и принял это по-мужски".

64Schroedes: "Русские не проявляют уважение к международному хоккейному турниру. Кажется, я что-то подобное уже видел".

DillyD403: "Нет никаких извинений такому поведению. С детства учат, как достойно побеждать и достойно проигрывать. Они достаточно взрослые, чтобы знать, как себя вести. Очень неспортивно".

После инцидента Костин заявил: "Мы русские - здесь все и всё против нас", а затем в Твиттере извинился за свое поведение.

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