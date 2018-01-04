Эркка Вестерлунд: "Выиграть молодежный чемпионат мира - не главное"

Бывший главный тренер сборной Финляндии, наставник "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд после матча регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" в Москве (2:3) оценил выступление Суоми и сборной России на молодежном чемпионате мира. Несмотря на статус одного из фаворитов, финны уступили в четвертьфинале Чехии (3:4 Б), тогда как россияне проиграли хозяевам турнира в Баффало, сборной США (2:4).

– В финской молодежке собрали очень классных игроков, – отметил Вестерлунд. – Я видел четвертьфинал с Чехией. Финны играли лучше, но этого было недостаточно. Однако самое главное – хватает перспективных хоккеистов, которые в будущем пополнят национальную сборную. Выиграть медали на МЧМ – не главное. Конечно, в Финляндии в первую очередь обращают внимание на наши исторические плюсы – хорошую оборонительную и командную игру и воспитывают это в молодежи. Считаю, мы лучше действуем на маленьких площадках, к которым здорово подходит финский стиль. Обе североамериканские команды – очень сильные, как и всегда на молодежных чемпионатах мира. Европейским сборным очень трудно победить там.

– Сборная России тоже уступила в четвертьфинале. Видели игру защитника "Салавата" Елизарова?

– Не очень много, видел несколько смен. Очень здорово, что он выступил на МЧМ – это очень хороший опыт для него. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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