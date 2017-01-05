12:17 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Энтони Чирелли: "У сборной Канады был план на игру со Швецией, и игроки его придерживались"

0
0
0
1

Нападающий молодежный сборной Канады Энтони Чирелли†после победы над Швецией в полуфинале молодежного чемпионата мира (5:2) отметил, что команда выполнила установку на игру. Канадцы сыграют в финале с США, а шведы поборются с россиянами за бронзу.

- У нас был план на игру, и мы его придерживались, - цитирует пресс-служба турнира Чирелли. - Мы оказывали давление на соперника, играя физически сильно, не давая шведам слишком много времени, потому что они квалифицированная команда.

Матч за третье место Россия - Швеция состоится в Монреале сегодня и начнется в 23.30 по московскому времени, а финальный поединок США - Канада - завтра в 4.00.

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

bishop812

США сегодня разорвут Канадцев!

13:01

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ