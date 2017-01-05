Энтони Чирелли: "У сборной Канады был план на игру со Швецией, и игроки его придерживались"

Нападающий молодежный сборной Канады Энтони Чирелли†после победы над Швецией в полуфинале молодежного чемпионата мира (5:2) отметил, что команда выполнила установку на игру. Канадцы сыграют в финале с США, а шведы поборются с россиянами за бронзу.

- У нас был план на игру, и мы его придерживались, - цитирует пресс-служба турнира Чирелли. - Мы оказывали давление на соперника, играя физически сильно, не давая шведам слишком много времени, потому что они квалифицированная команда.

Матч за третье место Россия - Швеция состоится в Монреале сегодня и начнется в 23.30 по московскому времени, а финальный поединок США - Канада - завтра в 4.00.