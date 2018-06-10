Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Нью-Джерси" Патрик Элиаш вошел в тренерский штаб молодежной сборной Чехии. Он будет помогать главному тренеру команды Вацлаву Вараде. Их задача – подготовка молодежной сборной к чемпионату мира 2019 года, который пройдет в Канаде.

Напомним, что Элиаш завершил карьеру в прошлом году в 40 лет из-за проблем с коленом.

В тренерский штаб сборной Чехии до 18 лет вошел завершивший два года назад карьеру Марек Жидлицки, который также известен по игре в НХЛ.