23:51 1 января | Хоккей — Молодежный ЧМ

Эксперт TSN: "США обыграют Россию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира"

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Канадский эксперт Крэйг Баттон сделал прогноз на результат четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира-2018 между России и США. По его мнению, подопечные Брагина уступят американцам.

При этом он подчеркнул, что в финале встретятся сборные Швеции и Канады. Перед стартом турнира он также сделал прогноз. Тогда он считал фаворитом сборную Финляндии.

Напомним, матч Россия - США состоится 3 января, начало - в 04:00 по московскому времени.

Плей-офф МЧМ: Россия сыграет с США 

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

Уй вам уй вам.

01:29

Tribunal Z

Штаты наши пройдут, почему то так кажется, чутьё меня не подводит, хотя Штатам будут активно помогать судьи. как и Шведам впрочем судьи охотно помогали, а вот в полуфинале фиг его знает, ещё смотря с кем играть.

01:17

knyaz boltconskiy

Готов ли этот эксперд поставить на это хату?Нет,не готов.Поэтому это все вода.

00:16