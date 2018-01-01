Эксперт TSN: "США обыграют Россию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира"

Канадский эксперт Крэйг Баттон сделал прогноз на результат четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира-2018 между России и США. По его мнению, подопечные Брагина уступят американцам.
При этом он подчеркнул, что в финале встретятся сборные Швеции и Канады. Перед стартом турнира он также сделал прогноз. Тогда он считал фаворитом сборную Финляндии.
Напомним, матч Россия - США состоится 3 января, начало - в 04:00 по московскому времени.
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Молодежная сборная России (хоккей)
Материалы других СМИ
Serenky25
Уй вам уй вам.
01:29
Tribunal Z
Штаты наши пройдут, почему то так кажется, чутьё меня не подводит, хотя Штатам будут активно помогать судьи. как и Шведам впрочем судьи охотно помогали, а вот в полуфинале фиг его знает, ещё смотря с кем играть.
01:17
knyaz boltconskiy
Готов ли этот эксперд поставить на это хату?Нет,не готов.Поэтому это все вода.
00:16