Эксперт TSN: "США обыграют Россию в четвертьфинале молодежного чемпионата мира"

Канадский эксперт Крэйг Баттон сделал прогноз на результат четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира-2018 между России и США. По его мнению, подопечные Брагина уступят американцам.

При этом он подчеркнул, что в финале встретятся сборные Швеции и Канады. Перед стартом турнира он также сделал прогноз. Тогда он считал фаворитом сборную Финляндии.

Напомним, матч Россия - США состоится 3 января, начало - в 04:00 по московскому времени.

Плей-офф МЧМ: Россия сыграет с США