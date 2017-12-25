Эксперт TSN: "Россия давно не проигрывала США на МЧМ, но в этот раз будет иначе"

Канадский эксперт Крэйг Баттон сделал прогноз на результаты молодежного чемпионата мира-2018, который пройдет в Баффало с 26 декабря по 5 января.

По мнению специалиста, в четвертьфинале турнира встретятся сборные России и США. "Это будет отличным противостоянием. Российская команда давно не проигрывала американцам, но в этот раз дальше пройдет именно США", – сказал в эфире TSN Баттон.

По его мнению, бронзовые медали выиграет сборная США, а в финале Финляндия – Канада сильнее окажется именно европейская сборная.

Молодежная сборная России начнет выступление на турнире матчем с Чехией (20.00 мск) во вторник, 26 декабря. Также россияне сыграют против Швейцарии (28 декабря), Белоруссии (29 декабря) и Швеции (31 декабря).