Эксперт TSN: "Россия давно не проигрывала США на МЧМ, но в этот раз будет иначе"

Канадский эксперт Крэйг Баттон сделал прогноз на результаты молодежного чемпионата мира-2018, который пройдет в Баффало с 26 декабря по 5 января.
По мнению специалиста, в четвертьфинале турнира встретятся сборные России и США. "Это будет отличным противостоянием. Российская команда давно не проигрывала американцам, но в этот раз дальше пройдет именно США", – сказал в эфире TSN Баттон.
По его мнению, бронзовые медали выиграет сборная США, а в финале Финляндия – Канада сильнее окажется именно европейская сборная.
Молодежная сборная России начнет выступление на турнире матчем с Чехией (20.00 мск) во вторник, 26 декабря. Также россияне сыграют против Швейцарии (28 декабря), Белоруссии (29 декабря) и Швеции (31 декабря).
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Молодежная сборная России (хоккей)
Материалы других СМИ
ростовский свин
насчет финнов согласен - чрезвычайно сильные ребят приедут - ну мы понимаем кто...
18:04
bishop812
Как эксперт может нести такой бред!Россия -США МЧМ 2017 3-3 в основное,3-4 в серии буллитов!В прошлом чемпе США нас обыграли в полуфинале...
12:22