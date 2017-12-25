09:40 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Эксперт TSN: "Россия давно не проигрывала США на МЧМ, но в этот раз будет иначе"

2

Канадский эксперт Крэйг Баттон сделал прогноз на результаты молодежного чемпионата мира-2018, который пройдет в Баффало с 26 декабря по 5 января.

По мнению специалиста, в четвертьфинале турнира встретятся сборные России и США. "Это будет отличным противостоянием. Российская команда давно не проигрывала американцам, но в этот раз дальше пройдет именно США", – сказал в эфире TSN Баттон.

По его мнению, бронзовые медали выиграет сборная США, а в финале ФинляндияКанада сильнее окажется именно европейская сборная.

Молодежная сборная России начнет выступление на турнире матчем с Чехией (20.00 мск) во вторник, 26 декабря. Также россияне сыграют против Швейцарии (28 декабря), Белоруссии (29 декабря) и Швеции (31 декабря).

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

ростовский свин

насчет финнов согласен - чрезвычайно сильные ребят приедут - ну мы понимаем кто...

18:04

bishop812

Как эксперт может нести такой бред!Россия -США МЧМ 2017 3-3 в основное,3-4 в серии буллитов!В прошлом чемпе США нас обыграли в полуфинале...

12:22