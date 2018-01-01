Егор Зайцев: "Второй отрезок матча со Швецией мы провалили, к судейству нет вопросов"

Защитник молодежной сборной России Егор Зайцев после матча группового турнира МЧМ против Швеции (3:4 Б) отметил, что команда потратила много сил в меньшинстве. По его словам, к судьям этой встречи нет вопросов.

– Чего не хватило нашей команде, что бы выйти вперед?

– Во втором периоде мы много удалялись. Долго играли "3 на 5", потеряли много сил. Считаю, второй отрезок мы вообще провалили из-за удалений. А в меньшинстве игру не выиграешь. К судейству при этом никаких вопросов нет. Все было справедливо и по делу. Мы были готовы к шведам. Изучили их большинство и игру в равных составах.

– Россия – США – в Баффало. Представляете, что за матч это будет?

– Американцы – хороший соперник. Нужно два дня отдохнуть. Будем настраиваться только на победу, потому что нам нужно идти дальше.

– Сильно ли устали после этой встречи?

– Откровенно говоря, да. (Алексей ШЕВЧЕНКО)