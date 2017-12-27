Егор Зайцев: "Семь лет назад был другой турнир"

Капитан молодежной сборной России Егор Зайцев после стартового матча молодежного чемпионата мира против Чехии (4:5) посетовал на допущенные ошибки. Он подчеркнул, что россияне приложат все силы, чтобы исправить ситуацию.
– Большинство не получилось в первую очередь, – заявил Зайцев. Будем исправлять в следующей игре.
– Почему упускали чехов индивидуально?
– Это были сугубо наши ошибки, а не их наработки.
– Непоправимого не случилось?
– Конечно, постараемся исправиться. Все – в наших руках.
– Получается, недонастроились на первую игру?
– Все были готовы к старту. Каждый понимает ответственность этого турнира.
– В 2011 году тоже проиграли стартовый матч.
– Семь лет назад был один турнир, сейчас у нас – другой. Мы будем стараться не повторять своих ошибок. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Трансляция матча Чехия - Россия
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