Егор Зайцев: "Немножко провалили второй период с Чехией"

Капитан сборной России Егор Зайцев после поражения от команды Чехии (4:5) в стартовом матче молодежного чемпионата мира отметил, что команда постарается исправиться к следующей встрече турнира. Напомним, что 28-го декабря россияне сыграют против Швейцарии.

– Второй период провалили немножко, будем делать выводы, стараться, – сказал во флеш-интервью Зайцев. – Постараемся исправиться к следующей игре. Почему не получилось большинство? Надо больше атаковать ворота соперника. Надеюсь, что успеем восстановиться, должны это сделать, ведь игры часто.

Сборная России проиграла Чехии в первом матче молодежного чемпионата мира