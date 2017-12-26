22:54 26 декабря | Хоккей — Молодежный ЧМ

Егор Зайцев: "Немножко провалили второй период с Чехией"

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Капитан сборной России Егор Зайцев после поражения от команды Чехии (4:5) в стартовом матче молодежного чемпионата мира отметил, что команда постарается исправиться к следующей встрече турнира. Напомним, что 28-го декабря россияне сыграют против Швейцарии.

– Второй период провалили немножко, будем делать выводы, стараться, – сказал во флеш-интервью Зайцев. – Постараемся исправиться к следующей игре. Почему не получилось большинство? Надо больше атаковать ворота соперника. Надеюсь, что успеем восстановиться, должны это сделать, ведь игры часто.

Сборная России проиграла Чехии в первом матче молодежного чемпионата мира

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Немножко? А множко это 10-2 ?

23:14 26 декабря