Егор Зайцев: "Могли забить больше в ворота Швейцарии"

Капитан сборной России Егор Зайцев после победы над Швейцарией в матче молодежного чемпионата мира (5:2) отметил, что россияне могли забить больше. Он надеется, что в следующих встречах команда будет лучше реализовывать свои моменты.

- Конечно, могли забить больше, - отметил Зайцев. - В следующей игре будем это исправлять. Каждый момент надо реализовывать. Как капитан подбадривал чем мог, чтобы на лавке парни не переживали. Ассистенты помогают поддерживать хорошую атмосферу. Почему так тяжело вкатывались в игру? Даже не знаю. Надо исправляться. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча Россия - Швейцария