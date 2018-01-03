Егор Зайцев: "Хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат"

Защитник сборной России Егор Зайцев после поражения от команды США (2:4) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира отметил, что хоккеистам не было стыдно смотреть друг другу в глаза после этой встречи.
– Чего не хватило команде в третьем периоде при счете 2:2?
– Мы не реализовали свои моменты. Можно было забивать. В итоге все плохо закончилось.
– Что сказали друг другу в раздевалке?
– Всего рассказывать не буду. Могу сказать, что посмотреть друг другу в глаза нам было не стыдно. Сегодня мы отдали все. Но результат получился отрицательным. Команда пыталась сделать все, что было в ее силах. Хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
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v.m.sem
зато вчера визжали...порвем,разорвем,унесем,войну выиграем....... Языком-то трепать,не мешки воровать...
12:09
Serenky25
Да не извиняйся. Наши ожидания это наши проблемы.
11:43
fireman32
Какой капитан ,такая и команда((
11:28
Пряслин
Хотелось бы?.. А что мешает?.. Что мешает сказать: "Россия, извини меня за такой результат"?..
11:02
Доктор со стажем
У него явно ложное понятие о чувстве стыда. Жертва ЕГЭ......
10:22
echo2011
Что за мода извиняться? Подумаешь,проиграли примерно равному сопернику в упорной борьбе .Прямо,кадыровщина какая-то!
08:57
Человек 555
А мне стыдно за это поколение. Играли как убогие
08:48