Егор Зайцев: "Хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат"

Защитник сборной России Егор Зайцев после поражения от команды США (2:4) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира отметил, что хоккеистам не было стыдно смотреть друг другу в глаза после этой встречи.

– Чего не хватило команде в третьем периоде при счете 2:2?

– Мы не реализовали свои моменты. Можно было забивать. В итоге все плохо закончилось.

– Что сказали друг другу в раздевалке?

– Всего рассказывать не буду. Могу сказать, что посмотреть друг другу в глаза нам было не стыдно. Сегодня мы отдали все. Но результат получился отрицательным. Команда пыталась сделать все, что было в ее силах. Хотелось бы извиниться перед всей Россией за такой результат. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча США - Россия