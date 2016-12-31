Егор Воронков: "Сборная России теряет много времени на раскачку"

Защитник молодежной сборной России Егор Воронков считает, что его команде не хватило реализации в матче чемпионата мира с США (2:3). По мнению игрока, россияне много времени тратят на вхождение в игру.

– Нам не хватило реализации, в конце второго периода и начале третьего нужно было забивать. Это грустно, но впереди целый турнир, – цитирует официальный сайт ФХР Воронкова. – Мы с ребятами много разговариваем между собой, тренеры много слов поддержки сказали нам. Впереди ждут трудные матчи. Мне кажется, по ходу турнира еще будут игры, когда нужно будет поднажать по ходу третьего периода. В такие моменты команда и проявляется.

Не сразу начинаем играть, у нас есть такая проблема, тратим много времени на раскачку. Соответственно, передаем инициативу. Нужно исключить эту ошибку, разминаться лучше, сразу входить в матч. Соперник очень чувствует настрой – нам нужно играть так, чтобы не оставлять им и шанса. Выигрывать единоборства, не давать сопернику свободы – мы это можем, много работали над этим.

Наша команда никогда не опускает голову – во втором и третьем периодах мы не даем сопернику продохнуть. Мы будем биться до конца. Может не повезти раз, два, но если долго бить в стену... Все вместе сможем ее сломать.