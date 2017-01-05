Егор Воронков: "Сборная России очень сильно поменялась во время МЧМ"

Защитник молодежной сборной России Егор Воронков после полуфинального матча чемпионата мира с США (3:4 Б) подчеркнул, что команда постарается завоевать бронзовые медали. Он отметил сплоченность коллектива.

– Команда очень сильно поменялась во время турнира, все сплотились, бились друг за друга, – приводит официальный сайт ФХР слова Воронкова. – Не проигрывали единоборства, стали лучше играть в обороне, а в атаке держали шайбу.

Самсонов – лидер команды, он нас поддержал. В нужные моменты спасал, исправлял наши ошибки. Отдали много эмоций, завтрашняя игра будет тяжелой. Мы с ребятами еще соберемся, поговорим. Но надо до конца играть, биться. Я думаю, что у нас будет возможность забрать медали завтра, нужно сыграть хорошо.