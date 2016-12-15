Егор Рыков: "Даже хорошо, что начнем МЧМ игрой против Канады"

Защитник СКА и молодежной сборной России Егор Рыков отметил, что первый матч на МЧМ-2017 против Канады позволит команде без раскачки войти в турнир. Россияне начнут свои выступления на турнире в ночь на 27 декабря.

– Считаю, даже хорошо, что мы стартуем на мировом первенстве поединком с канадцами, - приводит "Спорт день за днем" слова Рыкова. - Значит, с первой же игры начнется серьезная битва. И это поможет нам сразу, без раскачки войти в турнир.

– Насколько тяжело будет адаптироваться к маленьким площадкам, на которых пройдет чемпионат мира?

– Вот мы сейчас в Новогорске тренируемся на специально уменьшенных до канадских образцов площадках. Время до начала чемпионата еще есть, так что, думаю, успеем перестроиться и привыкнуть, не вижу здесь особых проблем.