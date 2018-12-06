Джек Хьюз и Фараби попали в предварительный состав сборной США на молодежный чемпионат мира

Федерация хоккея США опубликовала предварительную заявку сборной на молодежный чемпионат мира, который начнется 27 декабря. В предварительный состав молодежной сборной США (U20) вошли 29 игроков.

Вратари: Кайл Кейзер ("Ошава Дженералз"), Спенсер Найт (США U18) и Кэйден Примо (Северо-Восточный университет).

Защитники: Майки Андерсон (университет Миннесоты Дулут), Майкл Кэллахан (колледж Провиденса), Тай Эмберсон (университет Висконсина), Куинн Хьюз (университет Мичигана), Джей Кин ("Бэрри Кольтс"), Фил Кэмп (Йельский университет), К'Андре Миллер (университет Висконсина), Дилэн Самберг (университет Миннесоты Далут), Маттиас Самуэльссон (университет Западного Мичигана), Джек Сент-Ивэни (Йельский университет).

Нападающие: Эван Барретт (университет штата Пенсильвания), Ноа Кэйтс (университет Миннесоты Далут), Саша Хмелевски ("Оттава 67-е"), Логан Коккерилл (университет Бостона), Коул Коски ("Сагино Спирит"), Шен Догги (университет Висконсина), Джек Друри (университет Гарварда), Джоэль Фараби (университет Бостона), Джек Хьюз (США U18), Тайлер Мэдден (Северо-Восточный университет), Джош Норрис (университет Мичигана), Джей О'Брайен (колледж Провиденса), Райан Полинг (государственный университет Сент-Клауда), Джейсон Робертсон ("Ниагара Айс Догз"), Оливер Вальстрем (колледж Бостона), Сэмми Уокер (университет Миннесоты).