Доминик Дюшарм: "Канаде не важно, с кем играть в финале МЧМ"

Главный тренер молодежной сборной Канады Доминик Дюшарм после победы над Швецией в матче 1/2 финала молодежного ЧМ отметил, что его команде все равно с кем играть в финале. В другом полуфинальном поединке США переиграла Россию.

- Мы будем играть за золотые медали, - цитирует Sportsnet Дюшарма. - Знаем, что будем играть против хорошего коллектива. Это могла бы быть и другая команда. Нам все равно. Нет дополнительной мотивации от того, кто в соперниках. Вы играете за золото, и этого достаточно. Мы будем думать лишь о себе.

Матч за третье место Россия - Швеция состоится в Монреале сегодня и начнется в 23.30 по московскому времени, а финальный поединок США - Канада - завтра в 4.00.