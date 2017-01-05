11:37 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Доминик Дюшарм: "Канаде не важно, с кем играть в финале МЧМ"

0
0
0

Главный тренер молодежной сборной Канады Доминик Дюшарм после победы над Швецией в матче 1/2 финала молодежного ЧМ отметил, что его команде все равно с кем играть в финале. В другом полуфинальном поединке США переиграла Россию.

- Мы будем играть за золотые медали, - цитирует Sportsnet Дюшарма. - Знаем, что будем играть против хорошего коллектива. Это могла бы быть и другая команда. Нам все равно. Нет дополнительной мотивации от того, кто в соперниках. Вы играете за золото, и этого достаточно. Мы будем думать лишь о себе.

Матч за третье место Россия - Швеция состоится в Монреале сегодня и начнется в 23.30 по московскому времени, а финальный поединок США - Канада - завтра в 4.00.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ