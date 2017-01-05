"До слез…". Как молодежная сборная России покидала площадку

Спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО заснял момент, когда молодежная сборная России покидала площадку после поражения в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира с США (3:4 Б). Абсолютно все хоккеисты прошли через смешанную зону молча и опустив головы. Во встрече за третье место команда Валерия Брагина сыграет с проигравшим в поединке между Канадой и Швецией.

До слез прямо. Видео опубликовано boogaard1975 (@boogaard1975) Янв 4 2017 в 3:03 PST