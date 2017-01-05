02:08 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

"До слез…". Как молодежная сборная России покидала площадку

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Спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО заснял момент, когда молодежная сборная России покидала площадку после поражения в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира с США (3:4 Б). Абсолютно все хоккеисты прошли через смешанную зону молча и опустив головы. Во встрече за третье место команда Валерия Брагина сыграет с проигравшим в поединке между Канадой и Швецией.

 

До слез прямо.

Видео опубликовано boogaard1975 (@boogaard1975) Янв 4 2017 в 3:03 PST

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vicp81

требуем документальных подтверждений:ссылки на параграф правил и т.д.

02:38

shvedero

молодцы ребята, чемпионы. Мысленно вы выиграли буллиты до трех бросков и вышли в финал!

02:23

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