"До слез…". Как молодежная сборная России покидала площадку

Спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО заснял момент, когда молодежная сборная России покидала площадку после поражения в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира с США (3:4 Б). Абсолютно все хоккеисты прошли через смешанную зону молча и опустив головы. Во встрече за третье место команда Валерия Брагина сыграет с проигравшим в поединке между Канадой и Швецией.
vicp81
требуем документальных подтверждений:ссылки на параграф правил и т.д.
02:38
shvedero
молодцы ребята, чемпионы. Мысленно вы выиграли буллиты до трех бросков и вышли в финал!
02:23