Дмитрий Соколов: "Сейчас идет отбор в молодежную сборную на чемпионат мира"

Нападающий "Садбери" и молодежной сборной России Дмитрий Соколов после матча Кубка Черного моря против Латвии (6:2) отметил, что игроки не всегда могли выполнить тренерскую установку. По его словам, каждому из хоккеистов важно показать себя на этом турнире, чтобы попасть на МЧМ-2018.

- Я забросил первую шайбу в сегодняшнем матче, - приводит пресс-служба ФХР слова Соколова. - Все получилось так, как мы наигрывали на тренировках: реверс в зоне, вылезли на ворота, партнеры помогли, отдали на пустые, мне нужно было лишь подставить клюшку, что я и сделал. В итоге гол.

Что касается матча, мы неплохо начали, выполняли тренерскую установку. Но после первой половины стартовой двадцатиминутки немного подсдали, как мне показалось, начали носиться по одному, переигрывать смены, это и привело к двум пропущенным шайбам. Их причина – наши собственные ошибки. Тренер говорил, как правильно играть, но мы в тех моментах не смогли этого выполнить. В последующих играх нам важно действовать по нашей тактической схеме, как скажут тренеры, тогда все будет хорошо.

Очень важно хорошо проявить себя на Кубке Черного моря, чтобы тренеры это увидели. Ведь это все же отбор на чемпионат мира. Так что я буду стараться показать себя как можно лучше.