Дмитрий Саморуков: "Родные болели на трибунах, чувствовал их поддержку"

Защитник молодежной сборной России и проспект "Эдмонтона"​ Дмитрий Саморуков подвел итоги матча за бронзовые медали МЧМ-2019 со Швейцарией (5:2). Также он отметил, что сейчас ему хочется больше всего отдохнуть.

– Вчера было очень сложно, и после игры обсудили, что нужно сделать, чтобы все успокоились, – сказал Самоурков. – И это сработало. Проснулся сегодня с мыслями выиграть, других не было, потому что медаль есть медаль.

– Чего хочется больше всего?

– Отдохнуть (улыбается). На самом деле, с ребятами времени чуть больше провести, потому что русских мне не хватает в Канаде. Семью увидеть еще. Все родные болели за меня на трибунах, и я чувствовал их поддержку. (Андрей Броцкий)

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