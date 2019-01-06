07:31 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Денисенко стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира

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Нападающий молодежной сборной России  Григорий Денисенко стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, который завершился в Канаде. В семи матчах на турнире форвард набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности "+3".

Столько же очков у финна Алекси Хепониеми, но он забросил на одну шайбу меньше.

Напомним, что Россия в матче за третье место обыграла Швейцарию (5:2), а Финляндия в финале одолела США (3:2).

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