Денисенко стал лучшим бомбардиром молодежного чемпионата мира

Нападающий молодежной сборной России Григорий Денисенко стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, который завершился в Канаде. В семи матчах на турнире форвард набрал 9 (4+5) очков при показателе полезности "+3".

Столько же очков у финна Алекси Хепониеми, но он забросил на одну шайбу меньше.

Напомним, что Россия в матче за третье место обыграла Швейцарию (5:2), а Финляндия в финале одолела США (3:2).

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