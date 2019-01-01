Денисенко - о провокация и падениях канадцев: "Мы знали, что они будут себя так вести"

Автор первого гола молодежной сборной России в матче с канадцами (2:1) Григорий Денисенко подвел итоги игры. Команда заняла первое место в группе А и сыграет в четвертьфинале со Словакией.
- Игра получилась быстрая, жесткая. На такой хоккей мы и настраивались. Все – мужики, молодцы, справились с давлением, особенно в начале. После пропущенного гола нас не сломали.
- Канадцы в одних моментах провоцировали, в других сами падали. Как к этому отнеслись?
- Это их дело, а не наше. Конечно, мы знали, что они будут так себя вести. Нам тренеры подсказали. Не надо на это отвечать.
- Сегодня понравилось большинство. Что изменили в игре по сравнению с первыми матчами?
- Ничего не изменили. Просто начали играть.
- Пас Кравцова от правого борта в левый круг вбрасывания на вас уже не в первый раз проходит.
- Стою там, караулю, ха-ха. Отмечу Васю Подколзина. Он – молодчик, много борьбы выигрывает.
- С учетом того, что ему всего 17 лет, он становится открытием турнира. Согласны?
- Он один из лучших среди игроков 2001 года рождения и здесь это доказывает.
- В четвертьфинале ждут словаки. Не расслабит такой соперник?
- Нет, будем выходить и отдавать все силы. Хотел бы от имени нашей команды поздравить всю Россию с Новым годом. (Андрей Бротский)
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