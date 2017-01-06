Денис Гурьянов: "Сам в шоке от своего гола"

Нападающий молодежной сборной России Денис Гурьянов после матча за 3-е место чемпионата мира со Швецией (2:1 ОТ) выразил полное удовлетворение результатом встречи. Форвард стал автором победного гола в овертайме.

– Настроение отличное! – приводит официальный сайт ФХР слова Гурьянова. – Победа заслуженная – все бились. Эмоционально и физически было тяжело настроиться на эту игру, но мы смогли это сделать. Спасибо Илье Самсонову, он нас вытаскивал как мог. Спасибо тренерскому штабу. И спасибо стране и болельщикам – за то, что поддерживали нас!

Сам в шоке от своего гола. Я не видел – зашла шайба или нет, смотрю на судью, а он показывает гол! Я счастлив, у меня просто слов нет.