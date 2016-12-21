Денис Гурьянов: "Дания может доставить неприятности любому сопернику"

Нападающий сборной России Денис Гурьянов после победы над Данией (2:1 ОТ) в контрольном матче высоко отозвался о сопернике. С 26 декабря по 5 января в Канаде пройдет чемпионат мира.

- Дания весьма приличная команда, которая может доставить сложности любому сопернику, - приводит официальный сайт ФХР слова Гурьянова.

- Все помнят, что на двух предыдущих молодежных чемпионатах мира мы не могли одолеть датчан в основное время. Сейчас с какими сложностями столкнулись?

- Большинство ребят только прилетели из России, где проходили непростой сбор. Плюс разница во времени. А тем, кто выступает в канадских лигах, не хватало взаимопонимания с остальными партнерами. Все-таки провели вместе только одну тренировку. Эти моменты могли сказаться. Но, главное, в итоге добились победы. А так понятно, что в дальнейшем надо только прибавлять. Будем работать, усиленно готовиться.

- То, что в команде на данный момент пять пятерок, а на турнир поедет четыре, сильно давит?

- Когда выходишь на игру, не думаешь о таких вещах. Стараешься выполнять задание и добиваться победы.