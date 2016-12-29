Дания обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира

Сборная Дании в матче молодежного чемпионата мира нанесла поражение сборной Чехии - 3:2. Решающую шайбу забросил Матиас Фром.

Для датчан эта победа стала второй в трех встречах, в активе у чехов одна победа при двух поражениях.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Дания - Чехия - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Нечас - 1 (Мусил), 7:56 - 0:1. Бликфельд - 2 (бол., Бойсен, Ларсен), 28:41 - 1:1. Гронек - 1 (Сухи), 30:29 - 1:2. Краг-Кристенсен - 2 (Бликфельд), 53:36 - 2:2. Фром - 1 (Краг-Кристенсен), 60:47 - 3:2.

Вратари: Петерсен - Владарж.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 22 (5+10+6+1) - 34 (14+8+12+0).

Судьи: Линде, Шева.

29 декабря. Монреаль. Centre Bell.