08:23 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Данила Квартальнов: "Сборной России могло не хватить свежести на всю Суперсерию"

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Капитан молодежной сборной России Данила Квартальнов выразил мнение, что национальной команде не хватило свежести на всю Суперсерию. Россияне в заключительном матче турнира уступили команде главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) (1:4). Сборная РФ проиграла с общим счетом 2-4 и по очкам - 5:13.

- Может, сказался переезд, когда накопилась эта усталость, тем более что мы достаточно матчей сыграли за те 10 дней, - приводит ТАСС слова Квартальнова. - Где-то не хватило свежести, где-то - концентрации, было немало ошибок. Тренер нам говорил выполнять грамотно тактическую установку и не сдаваться, бороться до конца.

Все матчи были тяжелыми - тяжело выделить какую-то одну игру. Мы поняли, что ничего такого сверхъестественного у канадцев нет. Это обычные игроки, и если мы будем выполнять установку, не ошибаться, то можно спокойно с ними играть. Я перестал забивать, потому что не пошла игра, как и у всей команды.

Молодежная сборная России вновь проиграла сборной лиги Квебека 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3794248

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