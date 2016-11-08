Данила Квартальнов: "Победа над сборной Канады в первом матче создаст задел на всю суперсерию"

Капитан молодежной сборной России Данила Квартальнов уверен, что победа над Канадой (3:2 ОТ) в первом матче суперсерии, является хорошим заделом на все последующие игры. Серия проходит с 7 по 17 ноября. Всего россияне проведут 6 матчей против сборных юниорских лиг Канады.

- Было волнительно в первые минуты, все-таки играем с канадцами на их льду, но потом игра у нас пошла, - приводит "Р-Спорт" слова Квартальнова. - Правда, в какой-то момент ее немножко сломали удаления, пришлось выравнивать. В целом ничего особенного в исполнении канадцев мы не увидели. Конечно, это еще только начало, будем добавлять по игре. Мы рады победе - это такой хороший задел для нас на все следующие игры. Сейчас надо восстановиться и брать завтра второй матч.

Были моменты, которые мы обязаны были решать. Забивай их – и мы бы спокойно победили в основное время. А так мы слишком много сил потратили на то, чтобы отбиться в меньшинстве. Может, их и не хватило, чтобы в основное время победу забрать. Если сравнивать игру с игрой в КХЛ, то каких-то бешеных скоростей мы не увидели, примерно то же самое. Понятно, что в лиге у нас больше опытных мастеров.