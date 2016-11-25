"Даллас" отпустит Гурьянова на молодежный чемпионат мира

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин уверен, что руководство "Далласа" отпустит форварда Дениса Гурьянова, выступающего в АХЛ, на молодежный чемпионат мира, если это потребуется. Ситуация с защитником "Филадельфии" Иваном Проворовым полностью противоположна.

– С Гурьяновым прошла договоренность, что если мы его вызовем, то его отпустят, – цитирует "Р-Спорт" Брагина. – Что касается Проворова, то шансов очень мало. Он играет в чемпионате НХЛ, постоянно играет. Там же играют в шесть защитников, максимум – седьмой. Будь их хотя бы 10, то был бы шанс. А так, мягко говоря, маловато.