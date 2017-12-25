Далин, Лильегрен и Нюландер в составе сборной Швеции на МЧМ-2018

Сборная Швеции определилась с составом на молодежный чемпионат мира. Напомним, что турнир пройдет в Баффало с 26 декабря по 5 января.

Состав выглядит следующим образом:

вратари: Филип Густафссон, Филип Ларссон, Олле Эрикссон;

защитники: Расмус Далин, Эрик Брэннстрем, Тимоти Лильегрен, Линус Хегберг, Якоб Мовераре, Густав Линдстрем, Йеспер Селльгрен;

нападающие: Элиас Петтерссон, Лиас Андерссон, Йеспер Боквист, Тим Седерлунд, Фредрик Карлстрем, Аксель Юнссон Фьелльбю, Маркус Давидссон, Исак Лундестрем, Линус Линдстрем, Гленн Густафссон, Фабиан Зеттерлунд, Александр Нюландер, Оскар Стин.

Напомним, что шведы сыграют в группе А против команд России, Белоруссии, Чехии и Швейцарии.