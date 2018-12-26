Cтал известен состав женской молодежной сборной России на ЧМ в Японии

ФХР объявила состав женской молодежной сборной России на чемпионат мира, который начнется 6 января 2019 года в японском Обихиро.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Анна Алпатова, Дарья Гредзен, Ева Губарева;



Защитники: Елена Проворова, Олеся Наместникова, Анна Савонина, Ирина Цацына, Анастасия Головкина, Надежда Вольф, Карина Ахметова;



Нападающие: Полина Лучникова, Вита Понятовская, Илона Маркова, Кристи Шашкина, Елена Мезенцева, Елизавета Шкалева, Екатерина Соколова, София Лифатова, Варвара Борискова, Мария Пушкарь, Полина Тарасова, Анна Лопухова, Кристина Глухарева.