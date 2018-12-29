07:10 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Чехия - Россия: два гола россиян в меньшинстве, пока вы спали

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Молодежная сборная России​ обыграла Чехию в своем втором матче на чемпионате мира-2019 (2:1). Голами у россиян отметились Артем Галимов и Николай Коваленко, у чехов гол на свой счет записал Яхим Конделик, которому шайба попал в подборок, а затем залетела в ворота. Россияне идут на втором месте в группе A.

Трансляция матча Чехия – Россия

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею

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