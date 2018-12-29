Чехия - Россия: два гола россиян в меньшинстве, пока вы спали

Молодежная сборная России обыграла Чехию в своем втором матче на чемпионате мира-2019 (2:1). Голами у россиян отметились Артем Галимов и Николай Коваленко, у чехов гол на свой счет записал Яхим Конделик, которому шайба попал в подборок, а затем залетела в ворота. Россияне идут на втором месте в группе A.
The short-handed marker by Artyom Galimov opens scoring, and Russia leads 1-0!#WorldJuniors pic.twitter.com/G2GuLjONbs– TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г.
*Another* short-handed goal by Russia, this time coming from Nikolai Kovalenko (@Avalanche) to go up 2-0#WorldJuniors pic.twitter.com/I5QYQCrkLh– TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г.
If it counts, it counts 😳 David Kvasnicka's shot flies way high, hits Jachym Kondelik in the chin, and bounces up and in for a Czech goal!#WorldJuniors pic.twitter.com/1ViZwOrsdj– TSN (@TSN_Sports) 29 декабря 2018 г.
Трансляция матча Чехия – Россия
Молодежный чемпионат мира по хоккею 2019 //
Расписание молодежного чемпионата мира по хоккею //
Турнирная таблица молодежного чемпионата мира по хоккею