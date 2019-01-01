Чехия разгромила Данию и вышла в плей-офф МЧМ

Молодежная сборная Чехии обыграла Данию в матче группового турнира МЧМ-2019 - 4:0. Чехи выщли в четвертьфинал и ждут результата матча США - Финляндия в группе В.

Хоккей

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Дания - Чехия - 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Лауко - 1 (Грабик), 8:10 - 0:1. Нечас - 1 (бол., Задина, Квасничка), 11:59 - 0:2. Каут - 2 (бол., Конделик, Нечас), 28:03 - 0:3. Крал - 1 (п.в., Букач, Керн), 57:46 - 0:4.

Вратари: Сегорд (56:05 - 57:46) - Достал.

Штраф: 10 - 14.

Броски: 20 (7+7+6) - 34 (14+13+7).

Судьи: Инграм, Стано.

31 декабря. Ванкувер. Rogers Arena. 10204 зрителя.