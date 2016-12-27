Чехия проиграла Швейцарии в матче молодежного чемпионата мира

В матче молодежного чемпионата мира Швейцария в овертайме обыграла Чехию со счетом 4:3.

Молодежный чемпионат мира

Группа A

Чехия – Швейцария – 3:4 ОТ (0:0, 0:2, 3:1, 0:1)

Голы: Ин-Албон – 1 (Хишир, Дим), 29:19 – 0:1. Тюркауф – 1 (бол., Риат, Хишир), 36:03 – 0:2. Коближек – 1 (Зборжил), 45:02 – 1:2. Риат – 1 (бол., Зигенталер, Тюркауф), 48:34 – 1:3. Хлапик – 1 (бол., Гронек, Шпачек), 50:41 – 2:3. Хлапик – 2 (п.в., Шпачек, Зборжил), 59:44 – 3:3. Хишир – 1 (Риат), 60:23 – 3:4.

Вратари: Шкарек (59:24 – 59:44) – ван Поттельберге.

Штраф: 14 – 8.

Броски: 39 (9+12+18+0) – 22 (3+13+5+1).

Судьи: Лемелин, Салонен.

27 декабря. Монреаль. Centre Bell.