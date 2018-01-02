Чехия по буллитам обыграла Финляндию и вышла в 1/2 финала МЧМ

Сборная Чехии обыграла Финляндию (4:3 Б) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира. В следующем раунде турнира чехи встретятся с победителем пары Канада - Швейцария.
В составе победителей дублем отметился Филип Задина. У проигравших 3 (1+2) балла за результативность на счету Кристиана Весалайнена.
Полуфинальный матч с участием сборной Чехии состоится 5 декабря. Начало встречи - 00.00 по московскому времени.
Молодежный чемпионат мира
1/4 финала
Чехия - Финляндия 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Задина - 1 (бол., Нечас, Гаек), 6:20 - 1:0. Рясянен - 1 (бол., Весалайнен, Юолеви), 23:04 - 1:1. Юолеви - 1 (Весалайнен, Куокканен), 29:53 - 1:2. Рейхел - 1 (Павлик, Будик), 34:17 - 2:2. Весалайнен - 1 (Толванен), 46:30 - 2:3. Задина - 2 (Галвас, Нечас), 57:34 - 3:3.
Победный буллит: Рейхел.
Вратари: Корженарж (56:50 - 57:34) - Луукконен.
Штраф: 8 - 4.
Броски: 29 (4+11+9+5) - 54 (15+14+21+4).
Судьи: Тафтс, Томсон.
2 января. Баффало. Стадион KeyBank Center.
aisman
весёлый не удивляет как всегда. Как там погодка в Онтарио? Джон....Сильвер, так это такой фирменный почерк Камбектовича, у него как правило играет сплав из будущих звёзд и простых такскателей. Посмотри на состав юниоров в его сборной, образца 2004: Малкин, Радулов. Этих можно нащвать звёздами, остальных Кулёмин, Емелин, Белов -- вряд ли, но не последние хоокеюги. Но зато всегда есть ребята, которые потом играют не опйми где: Волошенко (лучший btw игрок той сборной вроде), Сальников, Аксененко, Каретин и т.д. А они стали чемпионами. Так что каждая сборная, под руководством Брагина хороша, ибо пока он не изменяет себе и своему чутью, пока родители ведут своих детей в хоккей, пока в нашей стране численность около 140 миллионов и есть из чего выбирать, пока Брагин не впал в маразм -- все будет хорошо :)
01:07
Thomas_Boy_
Весёлый© ________ Да я так-то вообще не помню, кого сломали "Летчики" в Пенсильванском дерби за последние лет 5-7. Это раньше там реальные зарубы были, а сейчас все "тишком-нышком". Но Граф, может, и прав.
01:05
Весёлый©
Thomas_Boy_ __ Кстати, тут подумалось. Если Мститель прав и Кросби - политпроект Лиги, то тогда он ПРАВ!, что Кросби не ломали(?) в принципиальнейшем пенсильванском дерби.
00:58
Весёлый©
АК86 ___ Просто если про МЧМ, то даже не знаю, чем гордиться. Средства на результат у нас всегда находились, а вот что бывает потом - см. многочисленные комменты здесь.
00:56
Thomas_Boy_
АК86 _________ Мне как бы судить сложно, я не особо читал комменты, где финнов хвалили. Но если их сильно хвалили, то зря. Именно эту сборную. Она, как мне показалось, малость туповата. Бросков много, толку мало. Я люблю финнов, ибо не любить их не могу в силу происхождения, но рад, что дальше прошли чехи.
00:52
Thomas_Boy_
Весёлый© _________ Неа. У меня загорается только в п/о. Но там у "Филадельфии" как бы мало шансов. Я особо об этом не пишу, но после каждого вылета сильно огорчаюсь.
00:49
Весёлый©
АК86 Весёлый©Просто ты русофоб, ___ Просто тебе так кажется. /// "а если все так плохо," ___ Это не моя мысль, а Дона Черри (который говорил, нафига мы этим русским бабло платим, если они в плей-офф не тащат, еще в начале 90-х) и статистики./// "тупом хоккее в 13 поледних лет 12 раз в тройке были?)" ___ Что-то я торможу, это ты про что, про Арт Росс?
00:46
Электросталец
весел-регбу, он тренировать взрослых подумывает, потому и тактично. А фетяску надо на По пятницам вызывать, и эт тему поднять Голышаку и Кружку
00:40
АК86
Весёлый©Просто ты русофоб,вот и постоянно выбираешь полуфакты,чтобы тыкнуть вот мол смотрите,у вас все плохо,а вы что то думаете,а если все так плохо,то почему в нашем "продажном" ,тупом хоккее в 13 поледних лет 12 раз в тройке были?)
00:38
Весёлый©
АК86 Весёлый© В топ 50 по очкам два финна в Энхеэлий,и сколько Россиян?) ___ Еще раз. Там речь шла об игроках возраста около 20-ти.
00:33
Весёлый©
Thomas_Boy_ ___ Филадельфия-Питтсбург, кстати, смотреть станешь? В 4.00 по ихнему, в 12.00 по твоему?
00:31
АК86
Весёлый© В топ 50 по очкам два финна в Энхеэлий,и сколько Россиян?)
00:29
Весёлый©
Электросталец неитересно, только регбу с Лариком, жрущим банан ___ Ты, кстати, отметил, что Ларик про совок недоговаривает, хотя у нас же теперь типа свобода и демократия, вот это вот всё, можно сколько хошь поливать без последствий? Хитрый, чорт.
00:28
Весёлый©
АК86 Thomas_Boy_Ну зачем его тыкаете?)Веселый тоже кстати упирался с ростовским свином,что это супер пупер сборная у финнов)), а сами не одного матча не смотрели с ними_) ___ Нужно было читать внимательнее, мы разговаривали не про нынешнюю молодежку, а о том, что у финнов прогресс в НХЛ есть, а у Россиюшки - нет. Да, не смотрел ни одного матча, но это не входит в мои интересы и свободное время, я даже сейчас в выходные хотел посмотреть матч, но залипаю, видимо, не судьба.
00:25
АК86
Thomas_Boy_Так я и про это,зачем восхвалять,если не видели,я два матча видел,против словаков и американцев,я не видел там,чтобы они супер катались,супер бросали,супер блокировали,не одного супер,зато нахваливали,что это будущие звезды,так как, они в пример бросали то ли сборную 2011,то ли 2012 года
00:19
Thomas_Boy_
АК86 ------------ Я видел матчи финнов. И особого впечатления они не произвели. И никто не произвел. Хотя Канаду вот я не видел.
00:06
Электросталец
неитересно, только регбу с Лариком, жрущим банан
23:58 2 января
АК86
Thomas_Boy_Ну зачем его тыкаете?)Веселый тоже кстати упирался с ростовским свином,что это супер пупер сборная у финнов)), а сами не одного матча не смотрели с ними_)
23:57 2 января
Thomas_Boy_
Bossonn __________ Так-то готов хату поставить, что одна из перечисленных тобой команд станет чемпионом.)))
23:56 2 января
Bossonn
Thomas_Boy_Это у тебя, дурака, четыре утра. А у меня полдень.) Это пять баллов))) А тогда тоже как чмока повангую. Итак претендентов несколько: Россия, Канада, США, Швеция, Чехия, Швейцария, Словакия. Нормально, чмока?
23:53 2 января
Спринт
Сборная Чехии сыграет в полуфинале 5 декабря? Какого тысячелетия? Сами то читкаете, что писулькаете? Чехи взяли только организацией и дисциплиной и выбив интересных, но не фартовых финнов, фактически открыли прямую дорожку в финал канадцам.
23:47 2 января
Весёлый©
>я нигде не говорил, что Финляндия будет в полуфинале >выделил четырёх претендентов на золото ___ Логично! (прастити, не удержался)
23:22 2 января
Thomas_Boy_
Бней Иегуда ___________ Ооой, Смока, ну тебе ли пищать, а?))) Я тут мельком комменты читал вчера, так все нормальные люди в Новогоднюю Ночь отмечали/праздновали, а ты, лошара, хоккей смотрел. Это у тебя, дурака, четыре утра. А у меня полдень.)
23:21 2 января
Бней Иегуда
harya88 Я очень рад, что ты следишь за моими комментами, но я нигде не говорил, что Финляндия будет в полуфинале.)) Я выделил четырёх претендентов на золото, только и всего.)
23:19 2 января
Весёлый©
Ох, полез в твитор посмотреть, как там Маламуд поживает, он джек-пот сорвал. 10000 ретвитов и 25000 лайков за твит о выходе Баффало Биллс в плей-офф впервые за последние 17 лет. Слава - топ!
23:17 2 января
Бней Иегуда
Томми, удели лучше внимание жене.)) А то я смотрю ты круглыми сутками на сайте.)) И в 4 утра комменты проскакивают, когда все нормальные люди спят.)) У тебя явный дисбаланс в семейной жизни.)) Для чего тогда тебе жена, если ты в 4 утра сидишь на сайте,бгг.))
23:17 2 января
harya88
Бней Иегуда А как можно претендовать на победу не выходя в полуфинал?)) окей , если бы ты назвал 5 сборных я был бы не прав,но ты назвал 4 сборные и это значит что ты видел их в полуфинале)) так что не отмазывайся)))
23:16 2 января
Thomas_Boy_
Опять Смоку умыли.
23:13 2 января
Весёлый©
Это ё какая-то нудятина, подожду настоящих репортажей из Баффало о том, как Шевченко бухает с Маламудом.
23:12 2 января
fireman32
Уровень МЧМ ниже всякой критики,команды,по сравнению с предыдущими годами,откровенно слабы,интерес зрителей к турниру катастрофически низок -- и при этом нас уверяют,что это на редкость интерсное мероприятие,гораздо интереснее взрослого ЧМ))
23:12 2 января