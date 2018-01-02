Чехия по буллитам обыграла Финляндию и вышла в 1/2 финала МЧМ

Сборная Чехии обыграла Финляндию (4:3 Б) в матче 1/4 финала молодежного чемпионата мира. В следующем раунде турнира чехи встретятся с победителем пары Канада - Швейцария.

В составе победителей дублем отметился Филип Задина. У проигравших 3 (1+2) балла за результативность на счету Кристиана Весалайнена.

Полуфинальный матч с участием сборной Чехии состоится 5 декабря. Начало встречи - 00.00 по московскому времени.

Молодежный чемпионат мира

1/4 финала

Чехия - Финляндия 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Задина - 1 (бол., Нечас, Гаек), 6:20 - 1:0. Рясянен - 1 (бол., Весалайнен, Юолеви), 23:04 - 1:1. Юолеви - 1 (Весалайнен, Куокканен), 29:53 - 1:2. Рейхел - 1 (Павлик, Будик), 34:17 - 2:2. Весалайнен - 1 (Толванен), 46:30 - 2:3. Задина - 2 (Галвас, Нечас), 57:34 - 3:3.

Победный буллит: Рейхел.

Вратари: Корженарж (56:50 - 57:34) - Луукконен.

Штраф: 8 - 4.

Броски: 29 (4+11+9+5) - 54 (15+14+21+4).

Судьи: Тафтс, Томсон.

2 января. Баффало. Стадион KeyBank Center.