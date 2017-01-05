Чарли Макэвой: "У Терри в жилах – лед"

Защитник сборной США Чарли Макэвой после полуфинального матча чемпионата мира с Россией (4:3 Б) выразил восхищение партнером по команде Троем Терри, который стал автором победного буллита. Он отметил хладнокровность форварда.

– У него великолепные навыки, великолепные руки, – приводит официальный сайт турнира слова Макэвоя. – У него в жилах – лед, и он это доказал.