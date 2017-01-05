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Чарли Макэвой: "У Терри в жилах – лед"

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Защитник сборной США Чарли Макэвой после полуфинального матча чемпионата мира с Россией (4:3 Б) выразил восхищение партнером по команде Троем Терри, который стал автором победного буллита. Он отметил хладнокровность форварда.

– У него великолепные навыки, великолепные руки, – приводит официальный сайт турнира слова Макэвоя. – У него в жилах – лед, и он это доказал.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Терри хорошо использовал непонятную растерянность и заторможенность Самсонова, который оказался абсолютно не готов к серии буллитов, да и в игровое время не выручил. Скорее всего перегорел, тогда вопросы к тренерам - почему не определили его состояние и сделали замену голкипера.

04:46

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Материалы других СМИ