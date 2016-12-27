15:45 | ХОККЕЙ — Молодежный ЧМ

Букмекеры считают молодежную сборную России фаворитом в матче со сверстниками из Латвии

Латвия – Россия. Фото REUTERS
Латвия – Россия. Фото REUTERS
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27 декабря состоится матч 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира между сборными Латвии и России. Начало – в 00:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Латвия – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 16,00 – Н 12,00 – П2 1,06

Трансляция матча Латвия – Россия 27 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Латвия – Россия.

Прямая трансляция матча Латвия – Россия 27 декабря на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-2, 1 – 18.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

26 декабря 2008 года

Групповой этап МЧМ

Латвия – Россия

1:4

30 декабря 2011 года

Групповой этап МЧМ

Латвия – Россия

0:14
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КОММЕНТАРИИ (1)
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механик39

Если одержат победу над Латвией ,то шуму будет как будто победили сборную Канады .

16:20

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