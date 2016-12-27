Букмекеры считают молодежную сборную России фаворитом в матче со сверстниками из Латвии

27 декабря состоится матч 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира между сборными Латвии и России. Начало – в 00:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Латвия – Россия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 16,00 – Н 12,00 – П2 1,06
Трансляция матча Латвия – Россия 27 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Латвия – Россия.
Прямая трансляция матча Латвия – Россия 27 декабря на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-2, 1 – 18.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
26 декабря 2008 года
|
Групповой этап МЧМ
|
Латвия – Россия
|
1:4
|
30 декабря 2011 года
|
Групповой этап МЧМ
|
Латвия – Россия
|
0:14
механик39
Если одержат победу над Латвией ,то шуму будет как будто победили сборную Канады .
16:20