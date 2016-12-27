Букмекеры считают молодежную сборную России фаворитом в матче со сверстниками из Латвии

27 декабря состоится матч 2-го тура группового этапа молодежного чемпионата мира между сборными Латвии и России. Начало – в 00:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Латвия – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 16,00 – Н 12,00 – П2 1,06

Трансляция матча Латвия – Россия 27 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Латвия – Россия.

Прямая трансляция матча Латвия – Россия 27 декабря на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-2, 1 – 18.

Результаты последних матчей