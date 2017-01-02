Букмекеры считают молодежную сборную России фаворитом в матче со сверстниками из Дании

2 января состоится матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира между сборными Дании и России. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Дания – Россия

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 9,31 – Н 8,05 – П2 1,18

Трансляция матча Дания – Россия 2 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Дания – Россия.

Прямая трансляция матча Дания – Россия 2 января на канале "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-2, 5 – 6.

Результаты последних матчей