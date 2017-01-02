Букмекеры считают молодежную сборную России фаворитом в матче со сверстниками из Дании

2 января состоится матч 1/4 финала молодежного чемпионата мира между сборными Дании и России. Начало – в 21:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч Дания – Россия
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является сборная России. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 9,31 – Н 8,05 – П2 1,18
Трансляция матча Дания – Россия 2 января
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Дания – Россия.
Прямая трансляция матча Дания – Россия 2 января на канале "Матч ТВ".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-2, 5 – 6.
Результаты последних матчей
|
Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
|
26 декабря 2014 года
|
Групповой этап МЧМ
|
Дания – Россия
|
2:3 Б
|
2 января 2016 года
|
1/4 финала МЧМ
|
Россия – Дания
|
4:3 ОТ