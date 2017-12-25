Брагин в четвертый раз вызвал в сборную игрока младше предельного возраста

Сегодня был объявлен состав сборной России на молодежный чемпионат мира-2018. Отметим, что главный тренер команды Валерий Брагин в четвертый раз берет на турнир игрока, младше предельного возраста на два года.

За сборную в Баффало сыграет нападающий "Бэрри Колтс" и фаворит драфта НХЛ-2018 Андрей Свечников, который родился в 2000 году. Ранее таким же образом в сборную вызывались голкипер Андрей Василевский и форвард Михаил Григоренко в 2012 году, а также Иван Проворов в 2015 году.