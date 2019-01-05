Брагин считает, что Россия забила чистый гол, а судьи должны были выписать матч-штраф игроку сборной США

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин выразил мнение по поводу незасчитанного гола Никиты Шашкова в полуфинале чемпионата мира с США (1:2). Также он высказался насчет фола Дилана Сэмберга на Виталии Кравцове.

– Первая пропущенная шайба повлияла на игру сборной России и ваш тренерский план?

– Говорят, мы первыми чистый гол забили. Никакого движения коньком не было. Но обсуждать это я сейчас не хочу. В таких играх очень важно, кто первым забьет. Мы и предполагали, что много голов не будет. Забей первыми, немного проще было бы нам играть.

– В моменте с ударом Кравцова должны были быть не две минуты, а "5+20"?

– Не ко мне эти вопросы. Ну, что я могу сказать. Конечно, удар в лицо клюшкой, что тут комментировать. Это до конца удаление. (Алексей Шевченко)

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