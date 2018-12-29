Брагин рассказал, почему Кравцов прибавил в третьем периоде матча с Чехией

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы над Чехией на чемпионате мира (2:1) объяснил, почему форвард Виталий Кравцов выглядел лучше в третьем периоде.
– Почему Виталий Кравцов хорошо выглядел только в третьем периоде?
– Перешли на более активный режим, стали в три пятерки играть. Наверное, это и сказалось. (Алексей Шевченко)
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