07:15 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Брагин рассказал, почему Кравцов прибавил в третьем периоде матча с Чехией

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Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после победы над Чехией на чемпионате мира (2:1) объяснил, почему форвард Виталий Кравцов​ выглядел лучше в третьем периоде.

– Почему Виталий Кравцов хорошо выглядел только в третьем периоде?

– Перешли на более активный режим, стали в три пятерки играть. Наверное, это и сказалось. (Алексей Шевченко)

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