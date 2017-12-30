Брагин перевел Соколова в "питерское" звено

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин сделал изменения в составе команды перед последнем матчем группового турнира против Швеции.

Нападающий Дмитрий Соколов был переведен в тройку к Михаилу Мальцеву и Алексею Полодяну, а их привычный партнер Андрей Алтыбармакян отправился в Марселю Шолохову и Виталию Абрамову.

Полностью состав звеньев выглядит следующим образом:

Вратари: Мельничук, Сухачев, Бердин.

"Красные": Семин - Кныжов, Полодян - Мальцев - Соколов

"Синие": Минулин - Зайцев, Каюмов - Рубцов - Манукян.

"Белые": Елизаров - Саморуков, Абрамов - Шолохов - Алтыбармакян.

"Черные": Шепелев - Макеев, Свечников - Иванов - Костин. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Россияне обеспечат себе первое место в группе в случае победы над Швецией с разностью не меньше двух шайб.

Календарь матчей и материалы о молодежном чемпионате мира-2018 – здесь //

Уверен, что знаешь будущего чемпиона? Коэффициенты Winline – здесь.