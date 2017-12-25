08:00 | Хоккей — Молодежный ЧМ

Брагин определился с составом сборной России на молодежный чемпионат мира

Владислав СЕМИН (слева), Артем МИНУЛИН (в центре) и Виталий АБРАМОВ едут на МЧМ-2018. Фото ФХР
Владислав СЕМИН (слева), Артем МИНУЛИН (в центре) и Виталий АБРАМОВ едут на МЧМ-2018. Фото ФХР
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин назвал фамилии 23 игроков, которые выступят на молодежном чемпионате мира 2018 года в американском Баффало. 

Состав сборной России: 

вратари - Михаил Бердин ("Су-Фолс"), Алексей Мельничук ("СКА-Нева"), Владислав Сухачев ("Челмет"),

защитники - Анатолий Елизаров ("Толпар"), Егор Зайцев ("Динамо" М), Николай Кныжов, Владислав Семин (оба – "СКА-Нева"), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Минулин ("Свифт-Каррент"), Дмитрий Саморуков ("Гелф"), Александр Шепелев ("Челмет"),

нападающие - Виталий Абрамов ("Викториавилль"), Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев, Алексей Полодян (все – "СКА-Нева"), Георгий Иванов, Артур Каюмов (оба – "Локомотив"), Клим Костин ("Сан-Антонио"), Андрей Свечников ("Бэрри"), Артем Манукян ("Авангард"), Марсель Шолохов ("Трактор"), Герман Рубцов ("Акади-Батюрст"), Дмитрий Соколов ("Садбери").

Таким образом, расположение команды покинули: защитники Александр Алексеев ("Ред Дир"), Артем Мальцев ("Сочи"), нападающие Виталий Кравцов ("Трактор"), Данил Веряев ("Торпедо" НН) и Алексей Липанов ("Бэрри Колтс").

Молодежная сборная России начнет выступление на турнире матчем с Чехией (20.00 мск) во вторник, 26 декабря. Также россияне сыграют против Швейцарии (28 декабря), Белоруссии (29 декабря) и Швеции (31 декабря).

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Как молодежная сборная России выступит на чемпионате мира по хоккею-2018?
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КОММЕНТАРИИ (25)
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Halifax

по Липанову и Алексееву удивился каеш.... вот кого-кого, а их не ожидал... неужель Шепелев, Елизаров, Семин сильнее Алексеев, а Иванов и Шолохов - Липанова?! Тренеру виднее так-то....но... не знаю...

16:28

Т-174

andersen78 А где 4 тракториста? Только 3 насчитал Виталий Абрамов "Школа ТРАКТОР"

14:25

ViTTyler

да Свеча скорее всего уже не претендент на 1-й оверолл на драфте. Очень уж Даллин крут =============================== Вот именно. Андрей еще и на травме просидел. Но за него еще могут сыграть удачное выступление на ЧМ и амплуа. Все-таки у напов зачастую преимущество перед дефами на драфте, как было в случае с Даути и Стэмкосом, например.

13:51

Весёлый©

С детства за армян!

13:12

Упёртый русский

Удачи ребятам!

12:47

Vasek

ViTTyler, да Свеча скорее всего уже не претендент на 1-й оверолл на драфте. Очень уж Даллин крут.

12:47

Vasek

блиин, а я и забыл, что к МЧМ в каменты и фанаты евровидения подтянутся)))

12:41

1st~Tornado

Michael_ сам придумал?

12:12

ViTTyler

Michael_, ты бы не позорился... Место проведения следующего МЧМ уже определено, он пройдет в Ванкувере. У нас что, канадцы уже этот МЧМ выиграл? Может, ты знаешь, кто в прошлый МЧМ в Баффало выиграл, который в 2011-ом проводился? Подскажу - эту команду тренировал Брагин. А МЧМ-2012 был в Калгари. Что, раздвигаем границы России за счет канадских территорий?)))

12:01

Michael_

Vasek, mrazotka, Объясните пожалуйста. ПОчему МЧМ почти всегда проводится в северной америке? ------------------ ради денег вестимо. В СА этот турнир популярный. Вместительные арены и хорошие ТВ-рейтинги приносят ИИХФ хорошую прибыль. Все банально и просто.--------------------------------------------------------- Эксперты собрались, блин. Потому что в прошлом финале победили США, поэтому и проводится в Сев.Америке. Кто финал выиграл, там и проводится на след. год.

11:56

ViTTyler

Vasek, ну в этом году на Свечникова еще посмотрим, как-никак вторым на драфте должен быть. Про 2012 я в курсе. Но они именно после 2012 каждый год считались фаворитами, громили всех в группах и сливались в плове.

11:25

Vasek

ViTTyler, в 2012-м выиграли. До сих пор смутно припоминаю тот финальный матч-триллер. Тада после МЧМ-2011 турнир как раз стал очень популярным у нас и должны были выигрывать. У нас та сборная (Василевский, Куч, Гусев, Кузя ещё раз, Хохлачев, Григоренко, да даже Телегин и Якупов) была лучше нынешней. Да вообще после той сборной (с тем же составом ещё бронзу взяли) уже не было у нас на МЧМах супер-команд. Каждый год все серее, без ярких звезд (кроме Капризова пожалуй).

11:15

maxcds

У фиников защита не хуже шведской. Вот еще кандидаты на победу.

11:10

ViTTyler

Vasek, шведы всегда фавориты, но только на бумаге. Сколько раз уже они громили всех в группе, но вылетали в плове. Какие-то потомки викингов бесхребетные.

10:49

MAPKJIAP

Хотя не, Артем Мальцев Мимо, А Михаил Мальцев в составе=))

10:45

MAPKJIAP

Мальцев и Липанов мимо((((

10:43

Vasek

тоже не понятно почему Липанова убрали. Мог бы со Свечой разыграться. Теперь похоже единственная будущую супер-звезда хоккея из этого состава - Свечников - будет торчать в 4-й тройке. Будет ли продолжение новогодней сказки пера Брагина я не знаю, но выходить в 1/2 обязаны, а то и дальше. Тем более в год када у Канады средний состав. А выиграют, кмк, шведы.

09:56

Vasek

mrazotka, Объясните пожалуйста. ПОчему МЧМ почти всегда проводится в северной америке? ------------------ ради денег вестимо. В СА этот турнир популярный. Вместительные арены и хорошие ТВ-рейтинги приносят ИИХФ хорошую прибыль. Все банально и просто.

09:52

maxcds

Брагину виднее, конечно, но... есть вопросы. Связку со Свечниковым разбил. Алексеева, вероятно, в первом раунде драфта заберут. Как обычно видать берет тех кто будет биться, с характером. Кстати, всех кого отсеял - леворукие.

09:51

SYLVER

Марсель Шолохов (оба – "Трактор"),

09:08

andersen78

А где 4 тракториста? Только 3 насчитал

09:06

andersen78

Удачи ребята!

09:04

mrazotka

Объясните пожалуйста. ПОчему МЧМ почти всегда проводится в северной америке?

09:01

Т-174

Кравцов по габаритам был бы предпочтительнее. Значит на следующий точно попадёт, ещё год в запасе есть. 4 "ТРАКТОРИСТА" хорошая примета, но 5 было бы лучше

08:53

bishop812

жаль Кравцова ,но по крайним вообще конкуренция супер!

08:39