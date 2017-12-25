Брагин определился с составом сборной России на молодежный чемпионат мира

Главный тренер сборной России Валерий Брагин назвал фамилии 23 игроков, которые выступят на молодежном чемпионате мира 2018 года в американском Баффало.
Состав сборной России:
вратари - Михаил Бердин ("Су-Фолс"), Алексей Мельничук ("СКА-Нева"), Владислав Сухачев ("Челмет"),
защитники - Анатолий Елизаров ("Толпар"), Егор Зайцев ("Динамо" М), Николай Кныжов, Владислав Семин (оба – "СКА-Нева"), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Минулин ("Свифт-Каррент"), Дмитрий Саморуков ("Гелф"), Александр Шепелев ("Челмет"),
нападающие - Виталий Абрамов ("Викториавилль"), Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев, Алексей Полодян (все – "СКА-Нева"), Георгий Иванов, Артур Каюмов (оба – "Локомотив"), Клим Костин ("Сан-Антонио"), Андрей Свечников ("Бэрри"), Артем Манукян ("Авангард"), Марсель Шолохов ("Трактор"), Герман Рубцов ("Акади-Батюрст"), Дмитрий Соколов ("Садбери").
Таким образом, расположение команды покинули: защитники Александр Алексеев ("Ред Дир"), Артем Мальцев ("Сочи"), нападающие Виталий Кравцов ("Трактор"), Данил Веряев ("Торпедо" НН) и Алексей Липанов ("Бэрри Колтс").
Молодежная сборная России начнет выступление на турнире матчем с Чехией (20.00 мск) во вторник, 26 декабря. Также россияне сыграют против Швейцарии (28 декабря), Белоруссии (29 декабря) и Швеции (31 декабря).
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Дополнительная информация
- Валерий Брагин
- Молодежная сборная России (хоккей)
- Артур Каюмов
- Михаил Бердин
- Клим Костин
- Дмитрий Соколов (хоккей)
- Виталий Абрамов
- Александр Алексеев (хоккей)
- Артем Минулин
- Герман Рубцов
- Егор Зайцев
- Марсель Шолохов
- Михаил Мальцев
- Данил Веряев
- Виталий Кравцов
- Анатолий Елизаров
- Дмитрий Саморуков
- Владислав Сухачев
- Андрей Алтыбармакян
- Артем Манукян
- Артем Мальцев
- Алексей Липанов
- Андрей Свечников
Halifax
по Липанову и Алексееву удивился каеш.... вот кого-кого, а их не ожидал... неужель Шепелев, Елизаров, Семин сильнее Алексеев, а Иванов и Шолохов - Липанова?! Тренеру виднее так-то....но... не знаю...
16:28
Т-174
andersen78 А где 4 тракториста? Только 3 насчитал Виталий Абрамов "Школа ТРАКТОР"
14:25
ViTTyler
да Свеча скорее всего уже не претендент на 1-й оверолл на драфте. Очень уж Даллин крут =============================== Вот именно. Андрей еще и на травме просидел. Но за него еще могут сыграть удачное выступление на ЧМ и амплуа. Все-таки у напов зачастую преимущество перед дефами на драфте, как было в случае с Даути и Стэмкосом, например.
13:51
Весёлый©
С детства за армян!
13:12
Упёртый русский
Удачи ребятам!
12:47
Vasek
ViTTyler, да Свеча скорее всего уже не претендент на 1-й оверолл на драфте. Очень уж Даллин крут.
12:47
Vasek
блиин, а я и забыл, что к МЧМ в каменты и фанаты евровидения подтянутся)))
12:41
1st~Tornado
Michael_ сам придумал?
12:12
ViTTyler
Michael_, ты бы не позорился... Место проведения следующего МЧМ уже определено, он пройдет в Ванкувере. У нас что, канадцы уже этот МЧМ выиграл? Может, ты знаешь, кто в прошлый МЧМ в Баффало выиграл, который в 2011-ом проводился? Подскажу - эту команду тренировал Брагин. А МЧМ-2012 был в Калгари. Что, раздвигаем границы России за счет канадских территорий?)))
12:01
Michael_
Vasek, mrazotka, Объясните пожалуйста. ПОчему МЧМ почти всегда проводится в северной америке? ------------------ ради денег вестимо. В СА этот турнир популярный. Вместительные арены и хорошие ТВ-рейтинги приносят ИИХФ хорошую прибыль. Все банально и просто.--------------------------------------------------------- Эксперты собрались, блин. Потому что в прошлом финале победили США, поэтому и проводится в Сев.Америке. Кто финал выиграл, там и проводится на след. год.
11:56
ViTTyler
Vasek, ну в этом году на Свечникова еще посмотрим, как-никак вторым на драфте должен быть. Про 2012 я в курсе. Но они именно после 2012 каждый год считались фаворитами, громили всех в группах и сливались в плове.
11:25
Vasek
ViTTyler, в 2012-м выиграли. До сих пор смутно припоминаю тот финальный матч-триллер. Тада после МЧМ-2011 турнир как раз стал очень популярным у нас и должны были выигрывать. У нас та сборная (Василевский, Куч, Гусев, Кузя ещё раз, Хохлачев, Григоренко, да даже Телегин и Якупов) была лучше нынешней. Да вообще после той сборной (с тем же составом ещё бронзу взяли) уже не было у нас на МЧМах супер-команд. Каждый год все серее, без ярких звезд (кроме Капризова пожалуй).
11:15
maxcds
У фиников защита не хуже шведской. Вот еще кандидаты на победу.
11:10
ViTTyler
Vasek, шведы всегда фавориты, но только на бумаге. Сколько раз уже они громили всех в группе, но вылетали в плове. Какие-то потомки викингов бесхребетные.
10:49
MAPKJIAP
Хотя не, Артем Мальцев Мимо, А Михаил Мальцев в составе=))
10:45
MAPKJIAP
Мальцев и Липанов мимо((((
10:43
Vasek
тоже не понятно почему Липанова убрали. Мог бы со Свечой разыграться. Теперь похоже единственная будущую супер-звезда хоккея из этого состава - Свечников - будет торчать в 4-й тройке. Будет ли продолжение новогодней сказки пера Брагина я не знаю, но выходить в 1/2 обязаны, а то и дальше. Тем более в год када у Канады средний состав. А выиграют, кмк, шведы.
09:56
Vasek
mrazotka, Объясните пожалуйста. ПОчему МЧМ почти всегда проводится в северной америке? ------------------ ради денег вестимо. В СА этот турнир популярный. Вместительные арены и хорошие ТВ-рейтинги приносят ИИХФ хорошую прибыль. Все банально и просто.
09:52
maxcds
Брагину виднее, конечно, но... есть вопросы. Связку со Свечниковым разбил. Алексеева, вероятно, в первом раунде драфта заберут. Как обычно видать берет тех кто будет биться, с характером. Кстати, всех кого отсеял - леворукие.
09:51
SYLVER
Марсель Шолохов (оба – "Трактор"),
09:08
andersen78
А где 4 тракториста? Только 3 насчитал
09:06
andersen78
Удачи ребята!
09:04
mrazotka
Объясните пожалуйста. ПОчему МЧМ почти всегда проводится в северной америке?
09:01
Т-174
Кравцов по габаритам был бы предпочтительнее. Значит на следующий точно попадёт, ещё год в запасе есть. 4 "ТРАКТОРИСТА" хорошая примета, но 5 было бы лучше
08:53
bishop812
жаль Кравцова ,но по крайним вообще конкуренция супер!
08:39