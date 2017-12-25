Брагин определился с составом сборной России на молодежный чемпионат мира

Владислав СЕМИН (слева), Артем МИНУЛИН (в центре) и Виталий АБРАМОВ едут на МЧМ-2018. Фото ФХР

Главный тренер сборной России Валерий Брагин назвал фамилии 23 игроков, которые выступят на молодежном чемпионате мира 2018 года в американском Баффало.

Состав сборной России:

вратари - Михаил Бердин ("Су-Фолс"), Алексей Мельничук ("СКА-Нева"), Владислав Сухачев ("Челмет"),

защитники - Анатолий Елизаров ("Толпар"), Егор Зайцев ("Динамо" М), Николай Кныжов, Владислав Семин (оба – "СКА-Нева"), Никита Макеев (ЦСКА), Артем Минулин ("Свифт-Каррент"), Дмитрий Саморуков ("Гелф"), Александр Шепелев ("Челмет"),

нападающие - Виталий Абрамов ("Викториавилль"), Андрей Алтыбармакян, Михаил Мальцев, Алексей Полодян (все – "СКА-Нева"), Георгий Иванов, Артур Каюмов (оба – "Локомотив"), Клим Костин ("Сан-Антонио"), Андрей Свечников ("Бэрри"), Артем Манукян ("Авангард"), Марсель Шолохов ("Трактор"), Герман Рубцов ("Акади-Батюрст"), Дмитрий Соколов ("Садбери").

Таким образом, расположение команды покинули: защитники Александр Алексеев ("Ред Дир"), Артем Мальцев ("Сочи"), нападающие Виталий Кравцов ("Трактор"), Данил Веряев ("Торпедо" НН) и Алексей Липанов ("Бэрри Колтс").

Молодежная сборная России начнет выступление на турнире матчем с Чехией (20.00 мск) во вторник, 26 декабря. Также россияне сыграют против Швейцарии (28 декабря), Белоруссии (29 декабря) и Швеции (31 декабря).