Брагин огласил состав сборной России на молодежный чемпионат мира

Тренерский штаб молодежной сборной России под руководством Валерия Брагина объявил фамилии двадцати трех игроков, которые сыграют на молодежном чемпионате мира 2017 года. Турнир состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января.
Состав молодежной сборной России:
вратари - Антон Красоткин (ХК "Локо"), Владислав Сухачев ("Челмет"), Илья Самсонов ("Металлург" Мг);
защитники - Вадим Кудако ("Северсталь"), Михаил Сидоров ("Ак Барс"), Сергей Зборовский ("Реджайна"), Егор Воронков ("Витязь"), Григорий Дронов ("Металлург" Мг), Михаил Сергачев ("Виндзор"), Егор Рыков (СКА), Артем Волков ("Динамо" Бшх);
нападающие - Кирилл Капризов ("Салават Юлаев"), Кирилл Ураков ("Торпедо" НН), Данила Квартальнов (ЦСКА), Александр Полунин ("Локомотив"), Кирилл Беляев ("Югра"), Герман Рубцов ("Витязь"), Павел Карнаухов (ЦСКА), Денис Алексеев ("Адмирал"), Данил Юртайкин (ХК "Рязань"), Михаил Воробьев ("Салават Юлаев"), Яков Тренин ("Гатино"), Денис Гурьянов ("Техас").
Таким образом, расположение молодежной сборной покинули: защитники – Камиль Фазылзянов ("Нефтехимик"), Артем Чмыхов (ЦСКА), нападающие – Никита Ли ("Спартак"), Никита Коростелев ("Сарния"), Артур Тянулин ("Оттава").
24 декабя сборная России завершит подготовительный сбор в Кингстоне и отправится в Торонто, где проведет матчи групповой стадии. Игра с Канадой станет первой для команды на турнире и состоится 27 декабря в 4.00 по московскому времени.
andrew82
Halifax, Канада может. 5 раз подряд брала золото с 2005 по 2010 вроде (поколение Кросби, Тэйвза, Сибрука, Кита, Гецлафа и Перри и т.д.). Пока они не закончут карьеру, наши малкины и овечкины, которые им влетали 6:1 и 5:0 в финалах так и будут в лузерах. А вот поколение Брагина умеют обыгрывать кануков. Вот только шведы с финнами в последнее время стали наших делать. с одними разделались, другие повылазили:))
13:19
andrew82
Все по делу вроде. Защитники на своем месте все, впервые такая сбалансированная оборона. По напам тоже видно, что берет больше бойцов, чем технарей. Но вот кто вытаскивать будет, все-таки индивидульностей вроде Кузи и Тараса не видно. Не взял Абрамова и Соколова (98 г.р. еще сыграют) якобы по отсутствию навыков в защите. По Уракову и Беляеву не свосем понятно, о ТРЕНЕРУ виднее, он это не раз доказывал. Удачи парни!!! Будем болеть! Любимый новогодний турнир
13:14
Fil34
Sправедливый даже не помню. как вчера писал это)))
10:58
Halifax
ArtTim если не смотришь молодежный хоккей зачем пишешь сюда всякую чушь... Брагин абсолютно лучший тренер в молодежном хоккее в мире, за время своей работы он всегда в топ -3, таким результатом за последние 5 лет не может похвастать не одна молодежная сборная мира...даже Канада...
10:27
Sправедливый
Не знаю кто такой Костя Брагин, но Валерий Брагин действительно оптимальный вариант на сегодняшний день. ))) "От добра добра не ищут". Пожелаем удачи нашей сборной! ... И пусть победит сильнейший!
03:54
Fil34
ArtTim иди козе шатай, дубень! Костя Брагин - красавец!
01:01
ArtTim
Странно в такой хоккейной стране как Россия ,кроме Брагина больше нет достойных тренеров...? Или этот товарищ ,кому то проплатил вперед ? ) Ну,точно понятно, что результат будет-0 !!!
00:48