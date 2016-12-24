Брагин огласил состав сборной России на молодежный чемпионат мира

Тренерский штаб молодежной сборной России под руководством Валерия Брагина объявил фамилии двадцати трех игроков, которые сыграют на молодежном чемпионате мира 2017 года. Турнир состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января.

Состав молодежной сборной России:

вратари - Антон Красоткин (ХК "Локо"), Владислав Сухачев ("Челмет"), Илья Самсонов ("Металлург" Мг);

защитники - Вадим Кудако ("Северсталь"), Михаил Сидоров ("Ак Барс"), Сергей Зборовский ("Реджайна"), Егор Воронков ("Витязь"), Григорий Дронов ("Металлург" Мг), Михаил Сергачев ("Виндзор"), Егор Рыков (СКА), Артем Волков ("Динамо" Бшх);

нападающие - Кирилл Капризов ("Салават Юлаев"), Кирилл Ураков ("Торпедо" НН), Данила Квартальнов (ЦСКА), Александр Полунин ("Локомотив"), Кирилл Беляев ("Югра"), Герман Рубцов ("Витязь"), Павел Карнаухов (ЦСКА), Денис Алексеев ("Адмирал"), Данил Юртайкин (ХК "Рязань"), Михаил Воробьев ("Салават Юлаев"), Яков Тренин ("Гатино"), Денис Гурьянов ("Техас").

Таким образом, расположение молодежной сборной покинули: защитники – Камиль Фазылзянов ("Нефтехимик"), Артем Чмыхов (ЦСКА), нападающие – Никита Ли ("Спартак"), Никита Коростелев ("Сарния"), Артур Тянулин ("Оттава").

24 декабя сборная России завершит подготовительный сбор в Кингстоне и отправится в Торонто, где проведет матчи групповой стадии. Игра с Канадой станет первой для команды на турнире и состоится 27 декабря в 4.00 по московскому времени.